Аби боротися із високою вологістю та неможливістю нормально дихати, люди змушені відчиняти вікна на сходових майданчиках та двері у під'їзд, попри холод на вулиці.

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Історичне місце, про яке забули ремонтники

Показово, що аварійний будинок на бульварі Академіка Вернадського є історичним місцем – свого часу там жив легендарний український поет Василь Стус. Втім, за словами сучасних жителів, комунальники не квапляться рятувати будівлю.

Нинішня проблема виникла через прорив труби гарячого постачання чи опалення. Але люди стверджують, що ні сантехнік компанії, яка керує будинком, ні співробітники ремонтної служби не зробили ще нічого, аби усунути поломку.

З підвалу постійно йде пара, та така, що доводиться відкривати і вікна на сходових майданчиках, і двері у під'їзд. Інакше тоді весь під'їзд до 5-го поверху перетворюється на "сауну". А так доводиться постійно провітрювати і одночасно "опалювати" вулицю,

– поділився невдоволенням один із жителів будинку.

Також людей обурило, що недавно комунальники під час ремонту труб залишили посеред двору величезну купу землі, не закидавши розриту вирву як слід.

Дім без даху

Ще одна проблема, на яку звернули увагу мешканці будинку, – це проламаний шифер на даху. За їх словами, вони неодноразово зверталися зі скаргами на це, однак компанія з керування ніяк на них не відреагувала.

У Києві будинок затягло парою через прорив труби: відео

Текст публікації "Вартових Еспресо":

У Києві будинок, де жив поет Василь Стус, вже третю добу через недбалість комунальників перетворився на сауну. Це відео до редакції "Вартових Еспресо" надіслав постійний читач Юрій.

Як він пише: "Вже третю добу як стався прорив труби чи то гарячого водопостачання, чи то опалення, через що з підвалу постійно йде пара, та така, що доводиться відчиняти і вікна на сходових майданчиках, і двері у під'їзд. Інакше тоді весь під'їзд до 5-го поверху перетворюється на "сауну". А так доводиться постійно провітрювати і одночасно "опалювати" вулицю. Ні сантехнік компанії з керування, ні комунальники з аварійної служби не поспішають виправити цей прорив.

Крім того, мешканці неодноразово зверталися з приводу проламаного шифера на даху будинку, однак компанії з керування байдуже на проблеми мешканців. А ще більше місяця тому комунальники розрили, буцімто полагодили труби і так і залишили купу землі".

Цікаво, а що з цього приводу думає Святошинська РДА?