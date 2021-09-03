В Киеве на Доме профсоюзов повесили огромный баннер с пророссийским политиком Мураевым
Источник:УНИАН
На Доме профсоюзов на Майдане Независимости повесили плакат с изображением скандального политика Евгения Мураева. Экс-депутат Верховной Рады известен своими пророссийскими взглядами и пропагандистскими действиями.
В СМИ говорят, что баннер повесили 3 сентября утром. Кто именно это сделал и какая ситуация сейчас – не сообщают.
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Реклама телеканала"НАШ"
На баннере, кроме изображения самого Евгения Мураева, есть еще название его телеканала "НАШ". Сверху виднеется надпись крупными буквами: "Здесь наша земля" на фоне карты Украины.
Снизу же указано: "7 ноября мы обсудим с вами новую формулу страны".
Плакат с изображением Мураева на Майдане Независимости / Фото "Радио Свободы"
Можно предположить, что таким образом пророссийский политик рекламирует свой канал "НАШ" и, вероятно, новый выпуск, который появится в ноябре.
Скандалы с участием Евгения Мураева
- В начале Российско-украинской войны заявил, что это "гражданский конфликт". Участниками столкновения являются украинцы и сепаратисты, которые просят поддержки у двух стран – США и России.
- Открыто выступал против декоммунизации и защищает разрушение памятников коммунистического режима.
- В 2017 году назвал Революцию Достоинства "государственным переворотом". Тогда же активисты заблокировали его канал с требованием извиниться.
- В 2018 году соврал, что политзаключенный Олег Сенцов "готовил взрывы и поджоги" и является террористом.
- Говорил, что "в НАТО Украину не ждут". Навязывал свои взгляды в эфирах телеканала "НАШ".
- 1 октября 2020 года телеканал Мураева НАШ в прямом эфире устроил опрос, стоит ли давать президенту России Путину Нобелевскую премию мира. 76% зрителей телеканала проголосовали "да".