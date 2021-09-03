В Киеве на Доме профсоюзов повесили огромный баннер с пророссийским политиком Мураевым

На Доме профсоюзов на Майдане Независимости повесили плакат с изображением скандального политика Евгения Мураева. Экс-депутат Верховной Рады известен своими пророссийскими взглядами и пропагандистскими действиями.

В СМИ говорят, что баннер повесили 3 сентября утром. Кто именно это сделал и какая ситуация сейчас – не сообщают.

Обратите внимание Нацсовет применил новые санкции против канала "НАШ" и обратится в суд об аннулировании лицензии

Реклама телеканала"НАШ"

На баннере, кроме изображения самого Евгения Мураева, есть еще название его телеканала "НАШ". Сверху виднеется надпись крупными буквами: "Здесь наша земля" на фоне карты Украины.

Снизу же указано: "7 ноября мы обсудим с вами новую формулу страны".



Плакат с изображением Мураева на Майдане Независимости / Фото "Радио Свободы"

Можно предположить, что таким образом пророссийский политик рекламирует свой канал "НАШ" и, вероятно, новый выпуск, который появится в ноябре.

Вероятно, таким образом рекламируют канал Мураева "НАШ"

Скандалы с участием Евгения Мураева

В начале Российско-украинской войны заявил, что это "гражданский конфликт". Участниками столкновения являются украинцы и сепаратисты, которые просят поддержки у двух стран – США и России.

Открыто выступал против декоммунизации и защищает разрушение памятников коммунистического режима.

В 2017 году назвал Революцию Достоинства "государственным переворотом". Тогда же активисты заблокировали его канал с требованием извиниться.

В 2018 году соврал, что политзаключенный Олег Сенцов "готовил взрывы и поджоги" и является террористом.

Говорил, что "в НАТО Украину не ждут". Навязывал свои взгляды в эфирах телеканала "НАШ".

1 октября 2020 года телеканал Мураева НАШ в прямом эфире устроил опрос, стоит ли давать президенту России Путину Нобелевскую премию мира. 76% зрителей телеканала проголосовали "да".

Телеканал Мураева "НАШ" – пророссийский пропагандистский канал в Украине. Он искаженно освещает политическую ситуацию в Украине. В эфире телеканала показывают антиукраинские фейки о войне на Донбассе. Однажды там показали женщину из Донецка, которая рассказывала, что жителей города "убивала Украина".