В Киеве в ДТП попал автобус "Кишинев – Москва": есть много пострадавших

В Киеве в ночь на 25 августа на улице Елены Телиги перевернулся пассажирский автобус "Кишинев – Москва". В результате аварии пострадали 18 человек.

8 из них были госпитализированы. В соцсетях сообщают, что водитель пытался объехать другую аварию на большой скорости и не справился с управлением из-за мокрой дороги.

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ДТП с автобусом в Москву

Это произошло возле АЗС. По словам свидетеля, водитель автобуса пытался проскочить ДТП в правом ряду дороги.

В Киеве в конце спуска на улице Телиги на территории АЗС продолжается ликвидация последствий масштабного ночного ДТП с автобусом "Кишинев – Москва". При перевороте серьезно пострадали несколько человек,

– говорится в сообщении сообщества dtp.kiev.ua.

Также на странице в телеграме этого сообщества пишут, что те пассажиры, которых не забрали в больницу, ждали на АЗС.

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