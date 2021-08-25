8 з них були госпіталізовані. У соцмережах повідомляють, що водій намагався об’їхати іншу аварію на великій швидкості й не впорався з керуванням через мокру дорогу.

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ДТП з автобусом до Москви

Це сталось біля АЗС. За словами свідка, водій автобусу намагався проскочити ДТП в правому ряду дороги.

У Києві в кінці спуску на вулиці Теліги на території АЗС триває ліквідація наслідків масштабної нічної ДТП з автобусом "Кишинів – Москва". При перекиданні серйозно постраждали декілька людей,

– йдеться у повідомленні спільноти dtp.kiev.ua.

Також на сторінці у телеграмі цієї спільноти пишуть, що ті пасажири, яких не забрали у лікарню, чекали на АЗС.

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