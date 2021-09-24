В Киеве две машины насмерть сбили мужчину, который перебегал дорогу между двумя переходами

Смертельная авария произошла в Киеве на площади Победы ночью 24 сентября. Сразу две машины снесли пешехода-нарушителя, который решил перебежать многополосную дорогу.

На месте происшествия работали медики скорой и полицейские. Впрочем, врачам пришлось лишь констатировать смерть пешехода, а правоохранителям – открыть уголовное дело.

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Мужчина от полученных травм погиб мгновенно.

До переходов было совсем немного



Мужчина перебегал через площадь Победы / Фото dtp.kiev.ua

По предварительным данным, пешеход внезапно для водителей в ночное время суток выбежал на дорогу.

Поэтому одна из машин сбила мужчину, а другая – переехала его.

Инцидент произошел в 70 метрах от одного и в 100 метрах от второго подземного перехода.

Превышали ли водители автомобилей разрешенную для движения скорость, неизвестно.

Очевидцы отмечают, что часто видят на этом месте пешеходов, которые решают перебежать оживленную дорогу через площадь.

Могли ли водители избежать столкновения с мужчиной, будут выяснять полицейские. По факту гибели пешехода открыли уголовное производство.