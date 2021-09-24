В Киеве две машины насмерть сбили мужчину, который перебегал дорогу между двумя переходами
Источник:dtp.kiev.ua
Смертельная авария произошла в Киеве на площади Победы ночью 24 сентября. Сразу две машины снесли пешехода-нарушителя, который решил перебежать многополосную дорогу.
На месте происшествия работали медики скорой и полицейские. Впрочем, врачам пришлось лишь констатировать смерть пешехода, а правоохранителям – открыть уголовное дело.
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Мужчина от полученных травм погиб мгновенно.
До переходов было совсем немного
Мужчина перебегал через площадь Победы / Фото dtp.kiev.ua
- По предварительным данным, пешеход внезапно для водителей в ночное время суток выбежал на дорогу.
- Поэтому одна из машин сбила мужчину, а другая – переехала его.
- Инцидент произошел в 70 метрах от одного и в 100 метрах от второго подземного перехода.
- Превышали ли водители автомобилей разрешенную для движения скорость, неизвестно.
Очевидцы отмечают, что часто видят на этом месте пешеходов, которые решают перебежать оживленную дорогу через площадь.
Могли ли водители избежать столкновения с мужчиной, будут выяснять полицейские. По факту гибели пешехода открыли уголовное производство.