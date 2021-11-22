В Киеве две женщины отчаянно спасли собаку от живодера

Чрезвычайная ситуация произошла утром 22 ноября в Святошинском районе Киева. Мужчина, который гулял с собакой, поднял ее за ошейник и стал избивать ключами.

Очевидец инцидента подбежала к живодеру и потребовала, чтобы злоумышленник отпустил четырехлапого. Вместо выполнения просьбы женщины мужчина набросился на нее.

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Поэтому прохожая начала избивать неадекватного владельца сумкой.

Вероятно, спасли только временно

Инцидент произошел утром 22 ноября по улице Турчина, 4/2. Крайне жестокий поступок живодера увидели две женщины.

Одна из них начала снимать видео и вызвал полицию. Другая – набросилась на самого злоумышленника.

Злоумышленник сбежал вместе со своей собакой, однако храбрые женщины начали за ним следить.

Когда правоохранители приехали по адресу вызова, на месте никого не было, однако автор видео показала им запись.

Известно, что патрульные наконец догнали злоумышленника, однако чем закончилось событие, не понятно.

По закону жестокое обращение с животными, повлекшее гибель или травмирование четырехлапого, карается ограничением свободы. Впрочем, в случае избиения собаки мужчину могут только оштрафовать на 3 400 – 5 100 гривен с конфискацией животного.

Смотрите видео драки женщины с живодером в Киеве: