Очевидиця інциденту підбігла до шкуродера та почала вимагати, аби зловмисник відпустив чотирилапого. Замість виконання прохання жінки чоловік накинувся на неї.

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Тому перехожа почала лупцювати неадекватного власника сумкою.

Ймовірно, врятували лише тимчасово

Інцидент стався вранці 22 листопада на вулиці Турчина, 4/2. Вкрай жорстокий вчинок шкуродера побачили дві жінки.

Одна з них почала знімати відео та викликала поліцію. Інша – накинулася на самого зловмисника.

Зловмисник втік разом зі своїм собако, однак хоробрі жінки почали за ним стежити.

Коли правоохоронці приїхали на адресу виклику, на місці нікого не було, однак авторка відео показала їм запис.

Відомо, що патрульні врешті решт наздогнали зловмисника, однак чим закінчилася подія, не зрозуміло.

Згідно з законом жорстоке поводження з тваринами, яке призвело до загибелі або травмування чотирилапих, карається обмеженням волі. Втім, у випадку з побиттям собаки чоловіка можуть лише оштрафувати на 3400 – 5100 гривень з конфіскацією тварини.

Дивіться відео бійки жінки зі шкуродером у Києві: