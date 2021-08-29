В Киеве двое мужчин напали на водителя троллейбуса и хотели отобрать мотоцикл у курьера
Источник:телеграм-канал "Киев Сейчас"
В Киеве 2 мужчин 28 августа напали на троллейбус и его водителя. На помощь последнему пришел курьер по доставке, который проезжал рядом и увидел инцидент.
Хулиганов задержала полиция. Мужчины были в состоянии алкогольного опьянения и вели себя неадекватно. Один из них на всю улицу выкрикивал нецензурные слова и оскорблял правоохранителей.
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Причина конфликта странная
Водитель троллейбуса уже завершил работу на маршруте и ехал по городу, пока с противоположной стороны 2 мужчин не пытались остановить транспорт. Водитель, конечно же, не собирался останавливаться. Но мужчины сами прибежали к троллейбусу.
Водитель троллейбуса, на который напали / Скриншот с видео
Хулиганы разбили боковое и лобовое стекло и открыли дверь, чтобы проникнуть в салон. Нападению на водителя фактически помог избежать курьер службы доставки, который проезжал рядом на мотоцикле. Тогда нападавшие пытались убежать.
Они куда-то убежали. Я спустился вниз по переулку, чтобы найти их, но их нигде не было. Когда я вернулся – они снова пытались попасть в троллейбус, поэтому я снова полез в драку,
– рассказал курьер.
Когда к месту инцидента начали приближаться полицейские, злоумышленники пытались скрыться.
Злоумышленников задержали
Одного из нападавших задержал курьер, а другой пытался угнать мотоцикл, чтобы скрыться с места инцидента. Однако ему помешал водитель троллейбуса. Обоих мужчин задержали правоохранители.
Нападавших задержали / Скриншот с видео
Водитель и курьер не пострадали
Водитель троллейбуса убеждал, что никаких травм нападавшие ему не нанесли, только порвали рубашку. Без травм также обошелся и курьер.
Курьер, который помог водителю троллейбуса задержать нападавших / Скриншот с видео
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