В Киеве на главную елку страны установили рождественскую звезду

Монтаж новогодней елки на Софийской площади в Киеве официально закончился. 13 декабря рабочие установили на нее главное украшение – рождественскую звезду.

Подрядчики компании Folk Ukraine, которая занимается организацией празднований заканчивают работы по обустройству катка, ярмарки и других элементов праздничной локации. Кроме того, на площади устанавливают декор и иллюминации.

Смотрите также Оркестр на катке и 20 тысяч фонарей: киевлянам пообещали европейский Новый год на Подоле

Последние приготовления к торжественному открытию елки должны закончиться уже к выходным.

Вернули "обычную" звезду

Согласно заявлениям директора Folk Ukraine в этом году организаторы планировали установить на елку верхушку в виде земного шара, а также рождественской звезды.

Судя по тому украшению, которое все же смонтировали на дерево, обустроили локацию с "привычной" для всех звездой, без дополнительных украшений.

Украшать елку огромным количеством гирлянд – их будет вдвое больше прошлогоднего количества. Кроме того, рабочие используют 20 тысяч елочных игрушек золотого и красного цветов.

До открытия локации осталось еще украсить некоторую часть елки, а также закончить монтаж декораций.

Смотрите видео монтажа главной елки Украины на Софийской площади:

Как будет выглядеть Софийская площадь на Новый год-2022 в Киеве

Согласно замыслам организаторов, в этом году на Софийской площади будет работать новогодне-рождественский городок. Оно будет состоять из катка, фотозон и ларьков с едой и сувенирами, а также, конечно, с волшебной новогодней красавицей. В общем инсталляция будет огромной. Ее диаметр – 68 метров.

Открытие елки запланировано на 17:00 19 декабря.

Какой будет главная елка страны на Новый год 2022 – смотрите видео: