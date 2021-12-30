В Киеве грузовик с МАФом не пролез под новым путепроводом и остановил троллейбусы

Совершенно необычная авария произошла в Киеве в час пик утром 30 декабря. Водитель грузовика, перевозивший киоск, не учел габаритов и залетел под слишком низкий для него путепровод.

В результате ДТП остановилось движение троллейбусов в направлении Подола. Кроме того, одна из самых важных транспортных артерий города осталась без двух полос для движения.

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На месте происшествия работают патрульные полицейские, документирующие все обстоятельства аварии.

Не пролез под обновленный путепровод

Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 декабря на улице Кирилловской.

Водитель грузовика, перевозившего новый МАФ, не учел высоту недавно отреставрированного за бюджетные средства путепровода на улице Елены Телиги и пытался проехать под ним.

Киоск врезался в плиту конструкции, но, к счастью, не застрял под ней.

В результате аварии никто не пострадал, однако тысячам киевлян приходится пересаживаться с троллейбусов на альтернативный транспорт. На месте ДТП образовалась многокилометровая пробка.

Как именно квалифицировали нарушения водителя патрульные, пока неизвестно.

Смотрите видео с места ДТП с участием грузовика с МАФом в Киеве:

Не первый случай в Киеве

Подобные ДТП, когда грузовики не проходят под путепроводами, происходят в Киеве несколько раз в год. Так, в феврале 2021 года на улице Николая Гринченко застрял под путепроводом самосвал Renault. Вытаскивать его из-под конструкции пришлось с помощью полицейского бронетранспортера и снегоочистителя.