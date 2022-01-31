В Киеве ищут взрывчатку в аэропорту, железнодорожном вокзале и школах
Источник:24 канал
Неизвестный злоумышленник продолжил волну "минирований" в школах и на объектах стратегического значения. Информация о якобы наличии взрывчатки поступила на электронный ящик СБУ утром 31 января.
Как сообщили в полиции Киева в комментарии 24 канала, в сообщении аноним угрожал взрывами на Центральном железнодорожном вокзале, в аэропорту "Киев", а также в ряде школ города. Проводили ли эвакуацию в учебных заведениях, пока неизвестно.
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"Жуляны" и железнодорожный вокзал работают в штатном режиме.
Проверка может длиться долго
- Информацию о закладке взрывчатки неизвестный направил утром 31 января, после чего на указанные им объекты выехали профильные специалисты.
- Кинологи, взрывотехники, спасатели ГСЧС и работники скорой обследуют помещение. По состоянию на 12:30 никаких опасных вещей эксперты не нашли.
- В полиции столицы не сообщили, какое количество школ якобы заминировали, однако отметили, что правоохранители действуют по специально разработанному механизму.
- Поскольку взрывотехникам нужно провести проверки объектов, осмотр помещений может занять немало времени.
По данным "Сегодня", традиционную эвакуацию из-за "заминирования" на железнодорожном вокзале не проводят. Кроме того, внутри помещения даже не увеличили количество нарядов правоохранителей.
Смотрите видео с железнодорожного вокзала в Киеве, который якобы заминировали:
Псевдоминеры сбавляют темп
Согласно официальной статистике СБУ, в течение 2021 года по всей Украине получили более 1000 сообщений о фейковых минированиях. 300 лиц из таких "шутников" уже удалось установить. Впрочем, 2022 год начался с очень мощной волны сообщений о взрывчатке. Только за неполный январь телефонные террористы более 200 раз сообщили правоохранителям о минировании.
Эксперты утверждают, что массовые сообщения о предполагаемых терактах являются элементом гибридной агрессии России.