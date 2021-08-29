В Киеве из-за футбола ограничили движение транспорта и закроют несколько станций метро

На НСК "Олимпийский" вечером 29 августа начнется футбольный матч между командами "Динамо" (Киев) и "Колос" (Ковалевка). Из-за этого в столице ограничили движение по определенным улицам, также вечером возможно закрытие нескольких станций метро.

Перед началом матча возможно ограничение или даже закрытие санкции метро "Олимпийская". Уже после завершения спортивной встречи также возможно закроют такие станции, как "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

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В "Киевском метрополитене" объясняют такие меры соображениями безопасности: чтобы избежать массового скопления пассажиров на платформах.

Ограничение движения на улицах столицы

ограничено движение по улице Большой Васильковской ;

; на участке от улицы Жилянской до улицы Физкультуры – с 06:30 до 13:30;

– с 06:30 до 13:30; на участке от улицы Физкультуры до улицы Евгения Коновальца – с 07:30 до 13:30;

– с 07:30 до 13:30; возможно также ограничение движения на участках прилегающих улиц: Деловой, Ивана Федорова, Лабораторной, Предславинской и переулка Бориса Шахлина.



Ограничение движения в Киеве / Картинки патрульной полиции Киева

В полиции просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и выбрать другие маршруты движения.