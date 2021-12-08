В Киеве из-за обледенения массовый сбой движения троллейбусов и трамваев: видео коллапса

В столице из-за обледенения проводов произошел коллапс движения городского электротранспорта. Так, 8 декабря на улицах образовались целые пробки из троллейбусов и даже трамваев.

Непогода привела к тому, что теперь городской транспорт сбился с графика и движется с большими задержками.

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Какие маршруты обходить

В частности, самые масштабные сбои задели троллейбусные маршруты №3, 11, 12, 32, 43, а также один трамвайный под номером 3.

Непогода не отступает

Киевлян предупредили, что в ближайшее время погодные условия не улучшатся – ожидается налипание мокрого снега и гололедица. Из-за этого в городе объявили 1 уровень опасности (желтый).

Из-за этого как пешеходов, так и водителей призвали быть внимательными на дорогах и тротуарах и позаботиться о своей безопасности.

В Киеве произошел коллапс в движении электротранспорта из-за обледенения: видео

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