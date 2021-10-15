В Киеве из-за отказа тормозов у фуры произошло сокрушительное ДТП: жуткое видео

Достаточно серьезная авария с пострадавшими произошла днем 15 октября в Голосеевском районе Киева. Водитель грузовика поворачивал на скорости, но машина перевернулась на легковушку.

В результате инцидента пострадал сам водитель МАЗа, а также владелица Kia, на которую упала фура. Сейчас на месте происшествия работают следователи и патрульные полицейские. Медики оказывают помощь пострадавшим.

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Из-за аварии движение по улице Кайсарова от проспекта Лобановского затруднено.

Водитель говорит, что отказали тормоза



Фура была нагружена землей / Фото Kievmap

ДТП произошло на перекрестке улиц Сумской и Кайсарова. Водитель грузовика выезжал на Кайсарова на слишком большой скорости.

По словам мужчины, затормозить он не мог из-за неисправности машины. Из-за этого во время поворота крупногабаритный транспорт перевернулся на Kia.

Владелица легковушки получила травму руки. Мужчина на МАЗе травмировал нос.

Поскольку поставить на колеса грузовик достаточно трудно, фура долгое время лежит на боку. На месте происшествия ожидают приезда крана, который сможет поднять фуру.

КАК именно квалифицировали событие следователи, пока неизвестно. Согласно уголовно-процессуальному кодексу, правоохранители должны открыть уголовное производство по ДТП с пострадавшими.

Смотрите видео с места опрокидывания фуры в Киеве: