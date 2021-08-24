В Киеве из-за военного парада перекрыли центр города и ряд улиц

24 августа 2021 , 09:29
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Источник:

МВД Украины

В Киеве на День Независимости перекрыли ряд центральных улиц. Ограничения будут действовать с 06:00 до 22:00.

Транспортное движение ограничили из-за военного парада. Водителям советуют выбирать другой маршрут.

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Какие улицы будут перекрыты

  • Крещатик;
  • Майдан Независимости;
  • Маршала Рыбалко;
  • Вячеслава Чорновила;
  • Площадь Победы;
  • Старовокзальная;
  • Большая Васильковская;
  • площадь Льва Толстого;
  • площадь Бессарабская;
  • Академика Туполева;
  • площадь Бессарабская;
  • Ивана Федорова;
  • Лыбедская площадь;
  • Европейская площадь;
  • Владимирский спуск;
  • Боричев спуск;
  • Набережно-Крещатицкая;
  • Нижний Вал;
  • Глубочицкий проезд;
  • Петровская аллея;
  • Парковая дорога;
  • Днепровский спуск;
  • Набережное шоссе;
  • Набережно-Крещатицкая;
  • Богдана Хмельницкого;
  • Владимирская;
  • Льва Толстого;
  • Саксаганского.

Кроме того, до 16:00 ограничено движение по бульвару Шевченко в направлении Крещатика.

До завершения парада перекрыли движение на:

  • улице Трехсвятительской, Европейской площади и улице Михаила Грушевского (до Крепостного переулка);
  • Майдане Независимости (от улицы Крещатик до Костельной), улице Михайловской и Большой Житомирской и Стрелковой;
  • улице Костельной;
  • улице Липской (от Грушевского до Институтской);
  • улице Институтской (от Шелковичной до Ольгинской);
  • Парковой дороге, Петровской аллее и Днепровском спуске;
  • съезде от Грушевского, 9а до Парковой дороги.
  • Малой Житомирской, Софиевской, Лютеранской, Шелковичной и Физкультуры.

Станции метро не будут работать

До завершения торжественных мероприятий закроют вход и выход со станций метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" на Аллею Героев Небесной Сотни. В то же время вечером метрополитен будет работать на 2 часа дольше – то есть до 2 часов ночи.


Карта обграничений движения в Киеве

Автор: Софія Мінджоса