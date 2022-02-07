В Киеве избили советника генпрокурора Венедиктовой
Источник:"Обозреватель"
Группа неизвестных избила Зураба Адеишвили, бывшего соратника Михеила Саакашвили и советника главы Офиса генпрокурора Украины. Инцидент якобы произошел 7 февраля.
По данным источников "Обозревателя", Адеишвили стоял на улице, когда к нему подошли неизвестные мужчины. Перед избиением у советника генпрокурора спросили имя и фамилию.
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Какие именно повреждения получил бывший соратник Саакашвили, пока неизвестно.
Били с возгласами "За наш народ!"
- По предварительным данным, злоумышленники убедились, к кому именно они подошли, после чего советника генпрокурора избили.
- Перед нападением мужчины прокричали "Получай за наш народ!".
- Свидетели инцидента вызвали на место происшествия полицию, но правоохранители прибыли уже тогда, когда нападавшие скрылись.
- На месте происшествия работали следователи, которые задокументировали все обстоятельства инцидента.
- Как именно квалифицировали произошедшее правоохранители, пока не понятно.
Что известно о Зурабе Адеишвили
Адеишвили занимал пост министра юстиции во времена правления Михеила Саакашвили в Грузии. В 2004 году Адеишвили пересел в кресло генерального прокурора.
Когда же Саакашвили проиграл выборы и уехал из Грузии из-за обвинений в совершении преступлений, Адеишвили сделал это же самое. Сейчас юрист работает в Офисе генерального прокурора на общественных началах.