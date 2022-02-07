В Киеве избили советника генпрокурора Венедиктовой

Группа неизвестных избила Зураба Адеишвили, бывшего соратника Михеила Саакашвили и советника главы Офиса генпрокурора Украины. Инцидент якобы произошел 7 февраля.

По данным источников "Обозревателя", Адеишвили стоял на улице, когда к нему подошли неизвестные мужчины. Перед избиением у советника генпрокурора спросили имя и фамилию.

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Какие именно повреждения получил бывший соратник Саакашвили, пока неизвестно.

Били с возгласами "За наш народ!"

По предварительным данным, злоумышленники убедились, к кому именно они подошли, после чего советника генпрокурора избили.

Перед нападением мужчины прокричали "Получай за наш народ!".

Свидетели инцидента вызвали на место происшествия полицию, но правоохранители прибыли уже тогда, когда нападавшие скрылись.

На месте происшествия работали следователи, которые задокументировали все обстоятельства инцидента.

Как именно квалифицировали произошедшее правоохранители, пока не понятно.

Что известно о Зурабе Адеишвили

Адеишвили занимал пост министра юстиции во времена правления Михеила Саакашвили в Грузии. В 2004 году Адеишвили пересел в кресло генерального прокурора.

Когда же Саакашвили проиграл выборы и уехал из Грузии из-за обвинений в совершении преступлений, Адеишвили сделал это же самое. Сейчас юрист работает в Офисе генерального прокурора на общественных началах.