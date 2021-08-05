На Позняках в Киеве коммунальщики положили новый асфальт вокруг припаркованной машины: фото

Киевские дорожники несколько дней искали владельца машины, которая мешала им положить асфальт по всей проезжей части. С начала августа полицейские и представители ЖЭКа организовать эвакуацию автомобиля не смогли.

Об инциденте, который произошел на проспекте Бажана в Дарницком районе Киева, написали в сообществе "ХК" в телеграмме. После нескольких дней поисков владельца Ford Fusion коммунальщики устелили асфальт вокруг "американца".

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Почти сразу после этого эвакуатор убрал машину с места.

Укладывать асфальт вручную

Объявление о поиске владельца Ford размещали в соцсетях с начала июня. Однако водитель машины не появлялся.

Коммунальщики обращались в полицию и ЖЭК, однако правоохранители говорили, что не имеют полномочий убрать авто.

Местные жители утверждают, что владелец машины находится за границей, поэтому перегнать транспорт не смог.

Лишь когда дорогу закатали в асфальт, машина странным образом исчезла. Кто-то все же заказал эвакуатор и перевез ее на другое место.

Мы стали заложниками этой ситуации. Теперь придется переделать эту участок вручную. Но качество ручной работы и результаты от спецтехники – совершенно разные понятия,

– рассказал в комментарии Kyiv.Media представитель подрядной компании, которая занималась ремонтом дороги.



Как оказалось, машину убрать все же могли / Фото Kyiv.Media