В Киеве коренастый подвыпивший мужчина сломал нос 14-летнему парню

Мужчина напал на мальчика, который шел рядом с друзьями в Голосеевском районе Киева. Произошло это вечером 17 октября.

По словам матери потерпевшего, инцидент произошел на улице Михаила Ломоносова около 20:00. Парень находился в компании сверстников, но немножко отошел от них. В это время нетрезвый злоумышленник ударил парня по лицу.

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Нападавший сбежал вместе со своим товарищем, а дети вызвали полицию.

Госпитализировали со сломанным носом

Как написала в сообществе "Сусіди.Голосіїв" мать потерпевшего Ирина Матерухина, ее сын шел по улице с компанией друзей.

Дети смеялись и шумели, однако за несколько минут до избиения парень отошел от товарищей и начал идти спиной вперед.

Парень говорит, что не столкнулся с пьяными мужчинами, но когда обернулся, получил мощный удар по лицу.

Злоумышленник, которому было на вид 50 лет и выше 180 сантиметров ростом, довольно быстро ушел.

По словам Матерухиной, парень получил не только физическую травму, но и психологическую. Его отвезли в больницу, где и госпитализировали. Медики диагностировали у пострадавшего перелом носа со смещением.



Теперь 4 – 5 дней нужно быть в больнице. Мой бедный мальчик получил не только физическую травму, но и психологическую. Может, кто-то из взрослых видел эту картину, и сможет описать мужчину. Буду благодарна за любую информацию,

– отметила женщина.

Работали ли на месте происшествия следователи, и открыли ли правоохранители уголовное производство по нанесению телесных повреждений ребенку, пока неизвестно.