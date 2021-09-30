В Киеве на "Левобережной" мужчина с ножом залетел в банк и угрожал всех убить

ЧП произошло на улице Евгения Сверстюка в Днепровском районе Киева. Мужчина с ножом зашел в отделение "ПриватБанка" и угрожал всем, кто там находится, расправой.

По данным источников 24 канала, в результате инцидента никто не пострадал. В полиции Киева сам факт появления вооруженного мужчины в помещении банка подтвердили, однако пока подробностей происшествия не рассказали.

Смотрите также Возле МАФов на Воскресенке в Киеве неизвестные устроили драку со стрельбой: жуткое видео

Выдвигал ли злоумышленник какие-то требования, неизвестно, однако, в любом случае, его план не сработал.

Задержали охранники

Через несколько минут после того, как неизвестный вытащил нож и якобы захватил отделение банка, на место прибыли бойцы охранной компании "Венбест".

Они быстро разоружили нарушителя, положили лицом в пол и вытащили наружу.

До прибытия следователей задержанный лежал на парковке возле здания.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Как полицейские квалифицировали инцидент, пока неизвестно.

Смотрите видео с места задержания мужчины, который пытался захватить "ПриватБанк" в Киеве: