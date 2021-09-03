СМИ пишут о локдауне в Киеве уже с 15 сентября: в Госпотребслужбе не подтверждают

Киев готовится к тому, чтобы ввести жесткие карантинные ограничения уже с 15 сентября. Такую информацию со ссылкой на собственные источники обнародовали СМИ. В Госпотребслужбе Киева говорят, оснований для локдауна пока нет.

В частности, ограничения, по информации СМИ, могут затронуть кафе, рестораны, салоны красоты и другие заведения. Пользование метрополитеном может быть ограничено через систему "Киев Цифровой".

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Сказали готовиться на 15 сентября, – источники

Всем сказали готовиться на 15 сентября, у Кабмина есть еще полторы недели до введения, будут следить за динамикой роста количества больных коронавирусом и уже отталкиваясь от этой статистики будут решать, насколько жестким будет локдаун. Знаю, что коснется общественного транспорта,

– сообщил собеседник УНН.

Предпосылок для локдауна пока нет, – Госпотребслужба Киева

Между тем глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии 24 каналу заверил, что пока локдауна не будет. Он подчеркнул, что сейчас ситуация полностью под контролем, а количество больных растет из-за возвращения людей с каникул и отпусков.

В каждом регионе определен референт показателей, который позволяет формировать показатель об ухудшении эпидемиологической ситуации. Но решение принимает Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Пока таких предпосылок нет,

– рассказал Рубан.

Кузин прогнозировал третью волну COVID-19 в ноябре

Отметим, главный санитарный врач страны Игорь Кузин ранее сообщил, что Украина может достичь красного уровня эпидемиологической опасности в ноябре. Именно тогда может начаться третья волна коронавируса и можно ожидать новый локдаун.

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