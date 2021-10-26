В Киеве мужчина не заплатил за проезд в электричке и хотел убежать от контролеров через окно

Пассажиры городской электрички Киева стали свидетелями необычного события. Один из мужчин, воспользовавшийся этим непопулярным, но очень удобным транспортом, пытался уйти от контролеров через открытое окно.

Когда именно произошел инцидент, неизвестно. Видео происшествия выложили в соцсети очевидцы, записавшие все на мобильный телефон.

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По словам свидетелей, мужчина пытался проехать в городской электричке зайцем.

Очень хотел сэкономить 8 гривен

Пассажир пролез в вагон электрички, не оплатив проезд, который стоит всего 8 гривен.

При виде контролеров он попросил другого пассажира подержать его вещи и начал вылезать через окно.

Сделать это ему не удалось, поскольку окошко было слишком маленьким.

Потерпев фиаско, мужчина влез внутрь вагона, забрал вещи у помогавшего ему пассажира и начал суетиться.

Чем именно закончился инцидент, неизвестно. Никто из десятков свидетелей в ситуацию не вмешался.

Штраф за безбилетный проезд в электричке составляет всего 160 гривен. От этого поступок мужчины, по словам киевлян, выглядит еще более бесшабашным и непонятным.

Смотрите видео попытки пассажира вылезти из городской электрички в Киеве: