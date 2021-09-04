В Киеве мужчина угрожал взорвать дом: полиция провела спецоперацию
4 сентября 2021 , 00:49Читати новину українською
Источник:Obozrevatel
Чрезвычайное происшествие зафиксировали 3 сентября вечером в украинской столице. В одной из многоэтажек Киева мужчина угрожал устроить взрыв.
На место выехали спецназовцы. Было подозрение, что у агрессора есть граната. К счастью, эта информация не подтвердилась.
Напомним, 30 августа Днепрянин хотел взорвать дом газом: спасла лишь случайность
Спецоперация на Троещине: мужчина угрожал взорвать дом
В Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в многоэтажном жилом доме.
- КОРД (полицейские силы специального назначения) прибыли на место, как и взрывотехники, спасатели и бригады скорой помощи.
- Происходило все это вечером 3 сентября на Троещине, на улице Бальзака 26-А.
К счастью, информацию о гранате опровергли. А вот у мужчины, который угрожал взорвать дом, якобы были признаки алкогольного опьянения.
- Собственно, как пишут в СМИ, именно потому, что у него отобрали автомобиль за нетрезвое вождение, человек и сорвался на угрозы взрывом.
- При этом он сначала закрылся в квартире и никого не хотел пускать.
Так или иначе, все подробности чрезвычайного события будут устанавливать следователи.
Инцидент с "гранатой" на Троещине: фото Obozrevatel
Угрозы и взрывы: другие инциденты с гранатами, которые произошли недавно
- В курортной Кирилловке 3 сентября на пляже нашли тайник с тротилом, гранатами и патронами.
- В Днепре 2 сентября прогремел взрыв в авто, там нашли остатки гранаты.
- А 1 сентября на Прикарпатье также взорвалась граната в многоэтажке.