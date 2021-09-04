В Киеве мужчина угрожал взорвать дом: полиция провела спецоперацию

4 сентября 2021 , 00:49
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Источник:

Obozrevatel

Чрезвычайное происшествие зафиксировали 3 сентября вечером в украинской столице. В одной из многоэтажек Киева мужчина угрожал устроить взрыв.

На место выехали спецназовцы. Было подозрение, что у агрессора есть граната. К счастью, эта информация не подтвердилась.

Напомним, 30 августа Днепрянин хотел взорвать дом газом: спасла лишь случайность

Спецоперация на Троещине: мужчина угрожал взорвать дом

В Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в многоэтажном жилом доме.

  • КОРД (полицейские силы специального назначения) прибыли на место, как и взрывотехники, спасатели и бригады скорой помощи.
  • Происходило все это вечером 3 сентября на Троещине, на улице Бальзака 26-А.

К счастью, информацию о гранате опровергли. А вот у мужчины, который угрожал взорвать дом, якобы были признаки алкогольного опьянения.

  • Собственно, как пишут в СМИ, именно потому, что у него отобрали автомобиль за нетрезвое вождение, человек и сорвался на угрозы взрывом.
  • При этом он сначала закрылся в квартире и никого не хотел пускать.

Так или иначе, все подробности чрезвычайного события будут устанавливать следователи.

Инцидент с "гранатой" на Троещине: фото Obozrevatel

 

 

Угрозы и взрывы: другие инциденты с гранатами, которые произошли недавно

  • В курортной Кирилловке 3 сентября на пляже нашли тайник с тротилом, гранатами и патронами.
  • В Днепре 2 сентября прогремел взрыв в авто, там нашли остатки гранаты.
  • А 1 сентября на Прикарпатье также взорвалась граната в многоэтажке.
Автор: Олесь Друкач