В Киеве мужчина угрожал взорвать дом: полиция провела спецоперацию

Чрезвычайное происшествие зафиксировали 3 сентября вечером в украинской столице. В одной из многоэтажек Киева мужчина угрожал устроить взрыв.

На место выехали спецназовцы. Было подозрение, что у агрессора есть граната. К счастью, эта информация не подтвердилась.

Напомним, 30 августа Днепрянин хотел взорвать дом газом: спасла лишь случайность

Спецоперация на Троещине: мужчина угрожал взорвать дом

В Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в многоэтажном жилом доме.

КОРД (полицейские силы специального назначения) прибыли на место, как и взрывотехники, спасатели и бригады скорой помощи.

(полицейские силы специального назначения) прибыли на место, как и взрывотехники, спасатели и бригады скорой помощи. Происходило все это вечером 3 сентября на Троещине, на улице Бальзака 26-А.

К счастью, информацию о гранате опровергли. А вот у мужчины, который угрожал взорвать дом, якобы были признаки алкогольного опьянения.

Собственно, как пишут в СМИ, именно потому, что у него отобрали автомобиль за нетрезвое вождение , человек и сорвался на угрозы взрывом.

, человек и сорвался на угрозы взрывом. При этом он сначала закрылся в квартире и никого не хотел пускать.

Так или иначе, все подробности чрезвычайного события будут устанавливать следователи.

Инцидент с "гранатой" на Троещине: фото Obozrevatel

Угрозы и взрывы: другие инциденты с гранатами, которые произошли недавно