В Киеве с начала вторжения РФ погибли 222 человека, из них 60 – гражданские

В Киеве с начала полномасштабного вторжения российских войск погибли 222 человека. Из них 60 гражданских. Жертвами преступных действий врага в столице стали 4 детей.

Количество раненых – тоже очень большое. В столичные больницы попали 899 человек.

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Среди раненых – несколько медработников

Ранения получил 241 гражданский, травмированных детей – 18. Пришлось госпитализировать 1 врача и 3 водителей скорой помощи.

Свыше 30 домов разрушены или повреждены

Враг, который прикрывается тем, что якобы целит только в военные объекты, беспощадно на самом деле бьет по жилому сектору и гражданской инфраструктуре. В столице с 24 февраля агрессор повредил или разрушил 36 жилых домов, 5 частных усадеб.

Под огонь попали 6 школ и 4 садика. Также снарядами повредили фасады, балконы и окна в 55 домах.

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