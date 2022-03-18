Кількість поранених теж дуже велика: до столичних лікарень потрапили 899 осіб.

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Серед поранених – кілька медпрацівників

Поранення отримав 241 цивільний, травмованих дітей – 18. Довелось госпіталізувати 1 лікаря та 3 водіїв швидкої допомоги.

Понад 30 будинків – зруйновані або пошкоджені

Ворог, який прикривається тим, що начебто цілить лише по військових об'єктах, нещадно насправді б'є по житловому секторі та цивільній інфраструктурі. Так, у столиці з 24 лютого агресор пошкодив або зруйнував 36 житлових будинків, а також 5 приватних садиб.

Під вогонь потрапили 6 шкіл та 4 садочки. Також снарядами пошкодили фасади, балкони та вікна в 55 будинках.