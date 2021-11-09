В Киеве в начале ноября зацвели каштаны
Источник:"Киев без цензуры"
Невероятную природную аномалию обнаружили жители Оболонского и Голосеевского районов Киева утром 9 ноября. Из-за теплой погоды на ветвях каштанов появился цвет.
Фотографии деревьев, которые зацвели дважды в год, появились в соцсетях. Их сделали удивленные жители столицы, которые обратили внимание на аномалию.
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Знатоки утверждают, что радоваться появлению цвета нечего, поскольку это может свидетельствовать о серьезной болезни деревьев.
Погибнет с началом холодов
Каштаны зацвели на Оболони / Фото "Киев без цензуры"
- Цвет каштанов увидели в парках Оболони и Теремков утром 9 ноября.
- Это явление, по предварительным данным, можно наблюдать из-за чрезвычайно теплых для начала ноября дней.
- Специалисты отмечают, что распустившийся осенью цвет погибнет с наступлением холодов. Весной в 2022 году эти ветви будут стоять пустыми.
Вероятно, деревья умирают
Аналогичную картину видели во многих парках Германии осенью прошлого года. Тогда профессиональные садоводы говорили, что ситуация связана с плохим состоянием деревьев. Мол, из-за засухи влаголюбивые деревья серьезно ослабли и запустили механизм сохранения потомства: предчувствуя свою гибель каштаны, якобы пытаются размножаться.