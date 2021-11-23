В Киеве нашли мертвым бывшего судью Соломенского райсуда, адвокат говорит об убийстве

23 ноября 2021 , 17:05
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Источник:

фейсбук Ларисы Криворучко

Бывшего судью Сергея Зинченко нашли без признаков жизни на Лукьяновской улице Киева. По словам адвоката погибшего, мужчину убили.

Сам инцидент произошел 18 ноября в Шевченковском районе Киева. Правоохранители якобы трактовали произошедшее как самоубийство.

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Впрочем, Лариса Криворучко, чьим клиентом был бывший судья, отметила, что мужчину застрелили.

Обстоятельства смерти неизвестны

  • В полиции Киева 24 каналу говорят, что к правоохранителям обратились знакомые экс-судьи, которые сообщили, что мужчина долго не отвечает на звонки.
  • Прибывшие на место происшествия правоохранители вызвали следственно-оперативную группу и вошли в квартиру, дверь которой оказалась открытой.
  • В одной из комнат нашли тело бывшего служителя Фемиды.
  • 23 ноября адвокат Лариса Криворучко выразила соболезнования семье умершего и его родственникам.
  • Дата и время похорон Сергея Зинченко пока неизвестны.

Задерживали на взятке

26 января 2017 года Сергея Зинченко и директора Адвокатского бюро "ПМ и компания" Виталия Холоденко задержали сотрудники полиции. Мужчины якобы получили 22 тысячи долларов взятки. Средства фигуранты расследования должны были передать должностным лицам министерства юстиции за содействие в снятии ареста с помещения, которое находилось в залоге банка.

Автор: Олексій Чибісов