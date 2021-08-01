Весь в крови и с ножевыми ранениями: в Киеве нашли едва живого таксиста

В Бучанском районе Киевской области нашли окровавленное тело мужчины. Пострадавший оказался таксистом, на которого нещадно напали.

Окровавленное тело мужчины среди ночи 1 августа увидели представители Департамента охраны. Они оказали пострадавшему первую помощь.

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Шансов выжить немного

Авто таксиста стояло неподалеку от места, где он беспомощно лежал. Асфальт вокруг был окровавлен, а его одежда покрыта бурыми пятнами.



Авто избитого таксиста в Крюковщине

Мужчине сразу оказали первую помощь и передали врачам скорой. Как сообщают в соцсетях, шансов выжить у таксиста немного, ведь у него два ножевых ранения в шею и одно в голову. Также имеется открытая черепно-мозговая травма.



У мужчины ножевые ранения и черепно-мозговая травма

На месте работали правоохранители, которые выясняют детали этого инцидента.

Нападение на таксиста: недавний случай

Недалеко от Львова в селе Навария 8 июля на таксиста напали с ножом.

В результате инцидента мужчина попал в реанимацию. Медики обнаружили на груди и животе мужчины 4 ножевых ранения.

Неподалеку от места преступления полицейские нашли его автомобиль BMW.

Через несколько часов правоохранители установили, что таксиста подрезал 20-летний парень из Дрогобыча.