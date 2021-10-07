Обновление транспорта и новые паркинги: Кличко презентовал концепцию политики столицы

Мэр Киева Виталий Кличко презентовал новую концепцию транспортной и парковочной политики столицы. Масштабными планами глава города поделился 7 октября.

По словам городского главы, в Киеве постоянно растет количество автомобилей. Если в 2015 году ежедневно по дорогам столицы ездили 620 тысяч машин, то за 6 октября 2021 года муниципальные камеры зафиксировали 1 миллион 60 тысяч автомобилей.

Смотрите также В КГГА рассказали о ходе строительства и названиях станций метро на Троещину

Такая тенденция приводит к тому, что двигаться по Киеву становится все сложнее.

В Киеве могут появиться новые паркинги

Виталий Кличко подчеркнул, что городская власть хочет максимально разгрузить дороги. Для этого в столице уже обустроили 185 километров велодорожек. Еще 100 километров спроектировали и планируют построить в течение 2022 года.

Кроме того, в КГГА собираются сделать общественный транспорт более привлекательным - усовершенствовать сервис и условия для пассажиров. В столице уже обустроили 150 километров выделенных для общественного транспорта полос, но этого, по словам Кличко, недостаточно. В 2022, как обещает руководитель столицы, в Киеве появится еще 50 километров выделенных полос.

Одной из главных задач мэр назвал возведение новых паркингов. Для этого чиновники привлекают инвесторов. Обустроить паркоместа у Кличко хотят на:

Владимирской улице;

Владимирском проезде;

Европейской площади;

возле Александровской больницы.

На возведение паркинга возле медицинского учреждения уже продолжается инвестиционный конкурс.

Также Кличко подчеркнул, что собирается организовать появление так называемых перехватывающих паркингов – для тех, кто приезжает в Киев из пригородов.

Над первой очередью из 12 паркингов на 3500 машин уже работают специалисты. Паркоместа появятся на Выдубичах, Академгородке, Красном Хуторе, проспекте Глушкова и на Сырце.

Мы перенимаем опыт европейских стран и создаем полноценную парковочную систему в Киеве. Но, отмечу, есть одна важная составляющая – за все это нужно платить. Каждый, кто покупает авто, должен планировать расходы не только на его заправку и техническое обслуживание и страхование. Но и на ключевое – на парковку в городе,

– подчеркнул мэр.

Кроме того, мэр Киева призвал автомобилистов пересаживаться на общественный транспорт, поскольку машины создают серьезную нагрузку на инфраструктуру.

Смотрите видео презентации концепции транспортной и парковочной политики Киева: