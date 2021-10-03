В Киеве ограничат движение транспорта из-за марафона и футбола: список

В Киеве 3 октября изменят движение транспорта из-за проведения спортивного марафона. Также вечером возможны изменения в работе трех станций метрополитена – из-за футбольного матча на НСК "Олимпийский".

Движение общественного транспорта ограничили из-за Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021. Продлятся ограничения, говорят в КГГА, до 16:00.

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По каким измененным маршрутам будет курсировать общественный транспорт

Троллейбусы

№ 3 – от Железнодорожного массива (улица Волгоградская) до железнодорожного вокзала "Южный";

№ 5 и 7 – соответственно от Белицкой и Чернобыльской до Воздухофлотского путепровода;

№ 8, 9 и 17 – соответственно от Смелянского, аэропорта "Киев" ("Жуляны") и площади Космонавтов до железнодорожного вокзала "Южный";

№ 12 – от станции метро "Васильковская" до станции метро "Лыбедская";

№ 14 и 15 – соответственно от Ботанического сада и станции метро "Выдубичи" до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной);

№ 40 – от улицы Кадетская роща до улицы Волгоградской.

Автобусы

№ 5 – от улицы Изюмской до улицы Жилянской;

№ 24 и 114 – соответственно от Национального музея истории Украины во II мировой войне и улицы Милославской до улицы Крещатик по собственному маршруту, далее – Михайловская – Большая Житомирская – улица Владимирская – бульвар Тараса Шевченко – Симона Петлюры – железнодорожный вокзал "Центральный"; (в обратном направлении) железнодорожный вокзал "Центральный" – Симона Петлюры – бульвар Тараса Шевченко – Леонтовича – Богдана Хмельницкого – улица Владимирская – Владимирский проезд – Михайловская – Крещатик, далее по своим маршрутам;

№ 20 – от ж/м Корчеватое до улицы Деловой;

№ 55 – от Дарницкой площади до улицы Бассейной;

№ 69 – от улицы Литвиненко-Вольгемут до железнодорожного вокзала "Южный";

№ 118 – от станции метро "Черниговская" до улицы Бассейной.

Также временно будут внесены изменения в распорядок курсирования автобусных маршрутов общего пользования: № 171, 181, 189, 198, 228, 231, 411, 427, 429, 433, 450, 507, 539, 558, 575.

Из-за футбола будут закрыты несколько станций метро

Также киевлянам и гостям столицы стоит обратить внимание на возможные изменения в работе метрополитена из-за футбольного матча. На "Олимпийском" встретятся Шахтер и Динамо.

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В Киевском метрополитене предупреждают, что перед началом матча, который стартует в 19:30, возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход. А после завершения – возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

В Киевском метрополитене говорят, что на такие ограничения идут из соображений безопасности – чтобы избежать скопления людей на платформах.