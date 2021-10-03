Рух громадського транспорту обмежать через Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021. Триватимуть обмеження, кажуть в КМДА, близько до 16:00.

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За якими зміненими маршрутами курсуватиме громадський транспорт

Тролейбуси

№ 3 – від Залізничного масиву (вулиця Волгоградська) до залізничного вокзалу "Південний";

№ 5 та 7 – відповідно від Білицької та Чорнобильської до Повітрофлотського шляхопроводу;

№ 8, 9 та 17 – відповідно від Смілянської, міжнародного аеропорту "Київ" ("Жуляни") та площі Космонавтів до залізничного вокзалу "Південний";

№ 12 – від станції метро "Васильківська" до станції метро "Либідська";

№ 14 та 15 – відповідно від Ботанічного саду та станції метро "Видубичі" до бульвару Лесі Українки (до вулиці Новогоспітальної);

№ 40 — від вулиці Кадетський гай до вулиці Волгоградської.

Автобуси

№ 5 – від вулиці Ізюмської до вулиці Жилянської;

№ 24 та 114 – відповідно від Національного музею історії України в II світовій війні та вулиці Милославської до вулиці Хрещатик за власним маршрутом, далі – Михайлівська – Велика Житомирська – Володимирська – бульвар Тараса Шевченка – Симона Петлюри – залізничний вокзал "Центральний"; (у зворотному напрямку) залізничний вокзал "Центральний" – Симона Петлюри – бульвар Тараса Шевченка – Леонтовича – Богдана Хмельницького – Володимирська – Володимирський проїзд – Михайлівська – Хрещатик, далі за власними маршрутами;

№ 20 – від ж/м Корчувате до вулиці Ділової;

№ 55 – від Дарницької площі до вулиці Басейної;

№ 69 – від вулиці Литвиненко-Вольгемут до залізничного вокзалу "Південний";

№ 118 – від станції метро "Чернігівська" до вулиці Басейної.

Також тимчасово будуть внесені зміни у шлях автобусних маршрутів загального користування: № 171, 181, 189, 198, 228, 231, 411, 427, 429, 433, 450, 507, 539, 558, 575.

Через футбол будуть закриті кілька станцій метро

Також киянам та гостям столиці варто звернути увагу на можливі зміни у роботі метрополітену через футбольний матч. На "Олімпійському" зустрінуться Шахтар та Динамо.

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У Київському метрополітені попереджають, що перед початком матчу, який стартує о 19:30, можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід. А після завершення – можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Зверніть увагу! У Київському метрополітені кажуть, що на такі обмеження йдуть з міркувань безпеки – аби уникнути скупчення людей на платформах.