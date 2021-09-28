В Киеве ограничат работу метро: в чем причина

28 сентября 2021 , 17:49
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Источник:

Kyiv Metro Alerts

Работу метро Киева могут ограничить 28 сентября вечером. Это связано с проведением футбольного матча Шахтер – Интер на "Олимпийском".

Игра начнется в 19:45. Работу нескольких станций ограничат ради безопасности горожан. Таким образом в метро удастся избежать большой толпы.

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Какие станции закроют

Перед началом футбольного матча планируют ограничить или закрыть на вход станцию "Олимпийская". Также после окончания игры ограничат:

  • "Олимпийская";
  • "Дворец спорта";
  • "Площадь Льва Толстого".
Обратите внимание! В киевском метро не впервые ограничивают работу из-за футбола. 25 сентября временно запретили пускать пассажиров из-за матча Шахтер – Верес
.

Приостановили метро в Киеве: еще один случай

  • На станции "Контрактовая площадь" приостановили движение поездов.
  • Произошло это из-за неадекватного поведения нетрезвого молодого человека.
  • Он прыгнул на рельсы и нагло себя вел. Как говорят очевидцы, полицейский в то время просто наблюдал.
  • В конце концов пьяный пассажир подземки пошел по тоннелю в сторону центра города. Из-за этого движение остановили на 5-7 минут.
Автор: Марта Кушка