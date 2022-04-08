В Киеве оккупанты "демилитаризовали" 208 домов и более 70 школ и садов

Несмотря на заверения россиян, что они не бьют по гражданской инфраструктуре, результаты их нашествия можно увидеть в Киеве. Здесь оккупанты уничтожили 208 жилых домов, 46 школ, 29 садов и 1 детский дом.

Сейчас в столице ставят на учет пострадавшие здания. Все поврежденные объекты регистрируют, определив степень разрушения.

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Сколько объектов повредил враг в Киеве:

208 жилых домов,

46 школ,

29 садов,

1 детский дом,

13 административных зданий,

2 спортивных объекта,

5 объектов социальной сферы,

17 – здравоохранения,

10 – культурной сферы,

48 объектов транспортной инфраструктуры.

Уже после того, как специалисты ознакомятся с перечнем разрушений, в столице приступят к процессам восстановления.

Оккупанты могут планировать возвращение на Киевщину

Отметим, что ранее председатель правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк подчеркнул, что штурм столицы был бы для оккупантов самоубийством. Именно поэтому они хотя бы временно отказались от этой идеи. Однако говорить, что агрессоры отказались от этой идеи полностью – преждевременно.

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