Об этом заявил глава правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк в эфире 24 канала. Однако стратегически россияне не отказались от идеи покорения Украины.

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По словам Загороднюка, говорить о том, что у оккупантов изменились стратегические планы, еще рано и очень опасно.

Поэтому украинская сторона должна готовиться к обороне и усиливать ее, чтобы вообще сделать такое развитие событий невозможным.

Хотя шансов у них (россиян – 24 канал) не было бы и сейчас. То есть с теми силами и средствами, которые они там держали, любой штурм Киева для них был бы самоубийством, поэтому они на это и не пошли.

– добавил Загороднюк.

Напомним, что украинские военные продолжают освобождать населенные пункты Киевщины от российских оккупантов. Под контроль наших защитников перешли не менее 15 сел и городов.

Как украинцы встречают ВСУ на освобожденных территориях: смотрите видео