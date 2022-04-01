Об этом сообщили в сводке украинского Генштаба. Там отметили, что оккупанты частично отводят подразделения оккупационных войск из Полесского и Северского направлений.

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Какие населенные пункты освободили украинцы:

  • Демидов,
  • Дымер,
  • Литвиновка,
  • Гавриловка,
  • Козаровичи,
  • Жовтневое,
  • Глебовка,
  • Ясногородка,
  • Талакунь,
  • Сухолучье,
  • Липовка,
  • Гавронщина,
  • Маковище,
  • Николаевка,
  • Хмельная.

Враг минирует местность при отходе

В целом на Полесском направлении оккупанты преимущественно ведут оборону занятых ранее рубежей. Также враг перегруппировывается и отводит войска на белорусскую территорию. В Генштабе предполагают, что это для восстановления боеспособности. Также, уходя из Киевщины, враг минирует местность и прикрывается артиллерией.

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