Об этом сообщили в сводке украинского Генштаба. Там отметили, что оккупанты частично отводят подразделения оккупационных войск из Полесского и Северского направлений.
К теме Россияне полностью вышли из Броварского района: ВСУ начали зачистку
Какие населенные пункты освободили украинцы:
- Демидов,
- Дымер,
- Литвиновка,
- Гавриловка,
- Козаровичи,
- Жовтневое,
- Глебовка,
- Ясногородка,
- Талакунь,
- Сухолучье,
- Липовка,
- Гавронщина,
- Маковище,
- Николаевка,
- Хмельная.
Враг минирует местность при отходе
В целом на Полесском направлении оккупанты преимущественно ведут оборону занятых ранее рубежей. Также враг перегруппировывается и отводит войска на белорусскую территорию. В Генштабе предполагают, что это для восстановления боеспособности. Также, уходя из Киевщины, враг минирует местность и прикрывается артиллерией.
Зеленский рассказал о восстановлении поврежденного жилья украинцев: смотрите видео