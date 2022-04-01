Про це повідомили у зведенні українського Генштабу. Там зазначили, що окупанти частково відводять підрозділи окупаційних військ з Поліського та Сіверського напрямків.

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Які населені пункти звільнили українці:

  • Демидів,
  • Димер,
  • Литвинівка,
  • Гаврилівка,
  • Козаровичі,
  • Жовтневе,
  • Глибівка,
  • Ясногородка,
  • Талакунь,
  • Сухолуччя,
  • Липівка,
  • Гавронщина,
  • Маковище,
  • Миколаївка,
  • Хмільна.

Ворог мінує місцевість при відході

Загалом на Поліському напрямку окупанти переважно ведуть оборону зайнятих раніше рубежів. Також ворог перегруповується та відводить війська на білоруську територію. У Генштабі припускають, що це заради відновлення боєздатності. Також, відходячи з Київщини, ворог мінує місцевість та прикривається артилерією.

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