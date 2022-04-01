Про це повідомили у зведенні українського Генштабу. Там зазначили, що окупанти частково відводять підрозділи окупаційних військ з Поліського та Сіверського напрямків.
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Які населені пункти звільнили українці:
- Демидів,
- Димер,
- Литвинівка,
- Гаврилівка,
- Козаровичі,
- Жовтневе,
- Глибівка,
- Ясногородка,
- Талакунь,
- Сухолуччя,
- Липівка,
- Гавронщина,
- Маковище,
- Миколаївка,
- Хмільна.
Ворог мінує місцевість при відході
Загалом на Поліському напрямку окупанти переважно ведуть оборону зайнятих раніше рубежів. Також ворог перегруповується та відводить війська на білоруську територію. У Генштабі припускають, що це заради відновлення боєздатності. Також, відходячи з Київщини, ворог мінує місцевість та прикривається артилерією.
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