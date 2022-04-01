Про це повідомили у зведенні українського Генштабу. Там зазначили, що окупанти частково відводять підрозділи окупаційних військ з Поліського та Сіверського напрямків.

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Які населені пункти звільнили українці:

Демидів,

Димер,

Литвинівка,

Гаврилівка,

Козаровичі,

Жовтневе,

Глибівка,

Ясногородка,

Талакунь,

Сухолуччя,

Липівка,

Гавронщина,

Маковище,

Миколаївка,

Хмільна.

Ворог мінує місцевість при відході

Загалом на Поліському напрямку окупанти переважно ведуть оборону зайнятих раніше рубежів. Також ворог перегруповується та відводить війська на білоруську територію. У Генштабі припускають, що це заради відновлення боєздатності. Також, відходячи з Київщини, ворог мінує місцевість та прикривається артилерією.