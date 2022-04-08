Наразі у столиці обліковують будівлі, які постраждали. Усі пошкоджені об'єкти реєструють, визначивши ступінь руйнування.

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Скільки об'єктів пошкодив ворог у Києві:

208 житлових будинків,

46 шкіл,

29 садків,

1 дитячий будинок,

13 адміністративних будівель,

2 спортивні об’єкти,

5 об’єктів соціальної сфери,

17 – охорони здоров’я,

10 – культурної сфери,

48 об’єктів транспортної інфраструктури.

Вже після того, як фахівці ознайомляться з переліком руйнувань, у столиці розпочнуть процеси відновлення.

Окупанти можуть планувати повернення на Київщину

Зазначимо, що раніше голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк наголосив, що штурм столиці був би для окупантів самогубством. Саме тому вони бодай тимчасово відмовились від цієї ідеї. Проте говорити, що агресори відмовились від цієї ідеї – передчасно.