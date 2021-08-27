В Киеве откроют крупнейший в городе Еврейский центр

В Киеве готовятся к открытию крупнейшего в городе Еврейского центра. 25 августа там торжественно установили мезузу – это традиционный оберег для еврейских семей, который закрепляют на входной двери.

Дату выбрали не случайно – в этот день родился основатель хасидского движения Баал Шем Тов. Оберег в будущем центре установил посол Израиля Михаэль Бродский вместе с главным раввином Киева РАО Йонатаном Бениамином Марковичем. В здании будет также и синагога.

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Адрес пока не сообщают и в посольстве Израиля не смогли помочь выяснить расположение будущего центра.

Установили священный оберег

Присутствие мезузы у входа в дом освящает его, рассказывают в будущем центре. Она наполняет особой энергией и святостью. Мезуза охраняет дом вместе со всем, что в нем есть, и всеми, кто в нем живет, даже если они далеко от дома.

Открытие нового центра

Посол Израиля, который вместе с другими и прибил мезузу, подчеркнул, что новый центр очень важен для евреев.

Открытие синагоги и нового общественного центра является еще одним свидетельством расцвета еврейской жизни в Украине,

– сказал Михаэль Бродский.

В Киевской Еврейской Общине уверены – несмотря на то, что официального открытия нового Общественного центра еще не было – совсем скоро здесь будет не протолкнуться: паломники все чаще помимо Умани едут в большие города, исследуя историю и корни своих семей.

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Об истории и традициях украинских евреев

В общине отметили, что их цель – знакомить и украинцев о традициях народов, населяющих нашу страну.

Мы хотим, чтобы люди знали еще одну грань истории этой прекрасной страны (украины – 24 канал) и традиции народов, которые ее населяют – наши традиции, украинских евреев,

– сказал главный раввин Киева, Рав Йонатан Бениамин Маркович.

В общине сообщили, что на сегодняшний день, в Украине уже находятся несколько тысяч израильтян, которые приехали на осенние праздники.

Ранее на сайте 24 канала писали, что несмотря на то, что до еврейского Нового года остается месяц, хасиды уже прибывают в Украину. Они опасаются, что власти Израиля и Украины введут карантинные ограничения, а следовательно, попасть на могилу их духовного лидера будет невозможно.

Напомним, что в 2020-м из-за пандемии COVID-19 посетить могилу Цадика Нахмана смогли лишь несколько тысяч человек. Еще тысячи паломников несколько дней штурмовали украинско-белорусскую границу, после чего им пришлось вернуться в Беларусь.

В августе 2021 года Министерство здравоохранения Украины обновило правила въезда и пребывания иностранных граждан на территории Украины. Отныне те, кто хотят попасть в нашу страну должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19 или сертификат о вакцинации.

Кстати,Тов жил в 17-18 веках на территории современной Украины. Они похоронен в поселке Меджибож, что в Хмельницкой области. А его правнукродился в этом селении и. Именно к этим могилам и приезжают ежегодно тысячи израильтян-хасидов.