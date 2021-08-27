В Киеве откроют крупнейший в городе Еврейский центр
Источник:24 канал
В Киеве готовятся к открытию крупнейшего в городе Еврейского центра. 25 августа там торжественно установили мезузу – это традиционный оберег для еврейских семей, который закрепляют на входной двери.
Дату выбрали не случайно – в этот день родился основатель хасидского движения Баал Шем Тов. Оберег в будущем центре установил посол Израиля Михаэль Бродский вместе с главным раввином Киева РАО Йонатаном Бениамином Марковичем. В здании будет также и синагога.
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Адрес пока не сообщают и в посольстве Израиля не смогли помочь выяснить расположение будущего центра.
Установили священный оберег
Присутствие мезузы у входа в дом освящает его, рассказывают в будущем центре. Она наполняет особой энергией и святостью. Мезуза охраняет дом вместе со всем, что в нем есть, и всеми, кто в нем живет, даже если они далеко от дома.
Открытие нового центра
Посол Израиля, который вместе с другими и прибил мезузу, подчеркнул, что новый центр очень важен для евреев.
Открытие синагоги и нового общественного центра является еще одним свидетельством расцвета еврейской жизни в Украине,
– сказал Михаэль Бродский.
В Киевской Еврейской Общине уверены – несмотря на то, что официального открытия нового Общественного центра еще не было – совсем скоро здесь будет не протолкнуться: паломники все чаще помимо Умани едут в большие города, исследуя историю и корни своих семей.
В Киеве откроют крупнейший в городе Еврейский центр: фото
Об истории и традициях украинских евреев
В общине отметили, что их цель – знакомить и украинцев о традициях народов, населяющих нашу страну.
Мы хотим, чтобы люди знали еще одну грань истории этой прекрасной страны (украины – 24 канал) и традиции народов, которые ее населяют – наши традиции, украинских евреев,
– сказал главный раввин Киева, Рав Йонатан Бениамин Маркович.
В общине сообщили, что на сегодняшний день, в Украине уже находятся несколько тысяч израильтян, которые приехали на осенние праздники.Кстати, Баал Шем Тов жил в 17-18 веках на территории современной Украины. Он родился в Тернопольской области и похоронен в поселке Меджибож, что в Хмельницкой области. А его правнук Цадик Нахман родился в этом селении и похоронен в Умани. Именно к этим могилам и приезжают ежегодно тысячи израильтян-хасидов.
- Ранее на сайте 24 канала писали, что несмотря на то, что до еврейского Нового года остается месяц, хасиды уже прибывают в Украину. Они опасаются, что власти Израиля и Украины введут карантинные ограничения, а следовательно, попасть на могилу их духовного лидера будет невозможно.
- Напомним, что в 2020-м из-за пандемии COVID-19 посетить могилу Цадика Нахмана смогли лишь несколько тысяч человек. Еще тысячи паломников несколько дней штурмовали украинско-белорусскую границу, после чего им пришлось вернуться в Беларусь.
- В августе 2021 года Министерство здравоохранения Украины обновило правила въезда и пребывания иностранных граждан на территории Украины. Отныне те, кто хотят попасть в нашу страну должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19 или сертификат о вакцинации.