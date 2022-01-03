В Киеве откроются пункты утилизации елок: список адресов

На базе предприятий Киевзеленстроя в Киеве с 4 января будут работать пункты приема новогодних деревьев и их утилизации. Всего в столице будут работать 15 таких пунктов.

Как отметили в КГГА, 10 пунктов откроют на территориях производственных баз районных коммунальных предприятий управлений зеленых насаждений, а еще 5 – на территориях лесничеств Дарницкого лесопаркового хозяйства.

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Принести елку на утилизацию можно с 07:00 до 21:00 в будни до 31 января.

Где в Киеве можно сдать на утилизацию новогоднюю елку

Пункты приема хвойных будут работать по следующим адресам:

КП СЗН Голосеевского района – проспект Голосеевский, 87-Г;

КП СЗН Дарницкого района – улица Тростянецкая, 58-А;

КП СЗН Деснянского района – улица Электротехническая, 26;

КП СЗН Днепровского района – проспект Освободителей, 6;

КП СЗН Оболонского района – проспект Степана Бандеры, 26-А;

КП СЗН Печерского района – улица Железнодорожное шоссе, 61;

КП СЗН Подольского района – улица Дмитриевская, 16;

КП СЗН Святошинского района – улица Бетховена, 8;

КП СЗН Соломенского района – улица Новополевая, 95;

КП СЗН Шевченковского района – переулок Герцена, 6;

Дарницкое ЛПХ – Бориспольское шоссе, 23 км;

Дарницкое ЛПХ – проспект Броварской, 2-А;

Дарницкое ЛПХ – улица Радистов, 1-В;

Дарницкое ЛПХ – Никольское лесничество, квартал № 35;

Дарницкое ЛПХ – Броварское лесничество, квартал № 72.

Елки нельзя выбрасывать

Правильная утилизация новогодних елок позволит спасти экологию, поскольку выброшенные в обычный способ деревья вывозят на свалки, где они гниют вместе с другим мусором. Утилизированные в специальных пунктах елки измельчают в щепки. Впоследствии их используют для удобрения хвойных растений. В прошлом году киевляне сдали на утилизацию 6,5 тысячи елок.