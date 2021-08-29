В Киеве открыли Мемориал воинам, погибшим на войне на Донбассе
Источник:пресс-служба Виталия Кличко
В Киеве на углу улицы Грушевского и Петровской аллеи 29 августа открыли Мемориал воинам, погибшим в войне на Донбассе. Участие в церемонии приняли матери и жены погибших героев и ветераны войны на Востоке.
Работа над сооружением Мемориала началась еще в 2018 году. Впоследствии объявили Всеукраинский архитектурный конкурс – его целью было выбрать лучший эскизный проект Мемориала.
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Победила работа архитектора Натальи Абаньковой. Торжественную капсулу для будущего комплекса заложили в 2020 году.
Мемориал возвели из гранита и металла. Главную площадку вымостили гранитными плитками, а дорожки выложили тротуарной плиткой. Кроме того, перед открытием обустроили освещение Мемориала и благоустроили территорию вокруг.
Участие в церемонии приняли матери и жены погибших воинов / Фото с фейсбук-страницы Кличко
Мемориал возвели из гранита и металла / Фото с фейсбук-страницы Кличко
Открытие Мемориала посвятили годовщине Иловайской трагедии.
Иловайская трагедия: главное
- Вблизи Иловайска в конце августа 2014 года погибли 366 украинских воинов. Кроме того, 429 воинов получили ранения. Также еще 300 военных попали в плен боевиков.
- В Украине 29 августа чествуют День памяти защитников. Соответствующий указ Владимир Зеленский подписал в 2019 году.
- Мемориальные мероприятия традиционно проходят во многих населенных пунктах Украины.
- В годовщину Иловайской трагедии 2021 года США обратились к России. В сообщении посольства говорится, что "мы поддерживаем народ Украины и призываем Россию прекратить агрессию против Украины".