В Киеве открылись 6 новых центров прививок от COVID-19

В ТРЦ Retroville на Виноградаре, или в гипермаркетах "Эпицентр" в Киеве отныне можно получить вакцину от коронавирусной болезни. В свободном доступе для всех желающих – CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca и Moderna.

Впрочем, поскольку вакцины Moderna в Украине почти не осталось, получить ее могут лишь те, кто уже сделал первую дозу этим препаратом. Записаться на прием к бригадам вакцинации можно с помощью сервиса Helsi.me.

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Согласно официальным данным, свободных мест на 4 – 6 сентября в каждом центре вакцинации более 100. Запись на другие дни пока невозможна.

Где в Киеве открылись новые пункты массовой вакцинации

Отныне привиться можно в "Эпицентрах" на:

улице Полярной, 20Д.

проспекте Степана Бандеры, 11А.

Кольцевой дороге, 1Б.

улице Григоренко, 40.

Кроме того, открылись два центра вакцинации в ТРЦ Retroville на проспекте Правды.

Согласно данным Минздрава, на конец августа в Украине зафиксировали 855 официально подтвержденных случаев инфицирования штаммом коронавируса Дельта. При этом уровень суточных заражений постоянно растет. Однако медики не имеют возможности проверить, каким штаммом болеют все пациенты.

Во Всемирной организации здравоохранения настаивают на том, что единственной возможностью защититься от тяжелого течения COVID-19 является вакцинация любым препаратом, который утвердили эксперты ВОЗ для применения во время пандемии.