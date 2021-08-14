Не хочет рисковать: в Киеве пассажир троллейбуса надел суперзащиту от коронавируса
Источник:"Типовое Голосеево"
В Киеве в троллейбусе № 30 заметили странного пассажира – мужчина надел суперзащиту от коронавируса. В соцсетях предполагают, что он уже болел и не хочет рисковать.
Пассажир был одет в защитный экран-щиток, который используют, к примеру, кассиры в супермаркетах. А под ним на голову мужчина надел белую ткань с прорезями для глаз – что-то похожее на балаклаву.
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Словно супергерой
Кроме этого, он надел еще и перчатки. Такая суперзащита вызвала интерес у других пассажиров – кто-то решил сфотографировать чудаковатого мужчину.
В сообществе "Типичное Голосеево" написали, что "он уже, видимо, болел и больше не хочет рисковать".
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