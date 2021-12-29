В Киеве пьяный муж работницы Минобразования протаранил несколько машин, – СМИ

Весьма серьезная авария произошла вечером 28 декабря на улице Металлистов в Киеве. Водитель Kia Sorento влетел в две машины и пытался избежать проверки состояния опьянения.

Защищать мужа прибежала его жена, которая занимает одну из ключевых должностей в Министерстве образования и науки Украины. По данным сообщества "Киев оперативный" женщину зовут Галина Клиневич, она возглавляет сектор внутреннего аудита в министерстве.

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На сайте МОН Клиневич действительно значится начальницей отдела, а в ее е-декларации указаны данные мужа – Кучера Николая Петровича.

Машины в декларации нет

ДТП произошло вечером 28 декабря в Соломенском районе Киева. Kia, за рулем которой находился муж чиновницы, нанесла очень серьезный удар двум автомобилям.

При общении с виновником аварии патрульные заметили, что он пьян. Впрочем, проходить освидетельствование водитель фактически не стал. Он лишь на словах соглашался дуть в драгер, но на самом деле этого не делал.

Полицейским мужчина угрожал своими связями и проблемами.

Впоследствии на месте аварии появилась сама чиновница Минобразования.

Свидетели произошедшего говорят, что чиновница и ее муж делали все, чтобы избежать ответственности за аварию. Kia Sorento, на которой ехал Николай Кучер, отсутствует в декларации Клиневич. В финансовом отчете женщина указала только Hyundai IX 35 2013 года выпуска.

Смотрите видео с пьяным водителем – мужем чиновницы МОН: