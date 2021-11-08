В Киеве пьяный мужчина пытался перебежать 8 полос, но погиб: жуткое видео

Смертельная авария произошла на проспекте Победы недалеко от метро "Житомирская" в Киеве вечером 7 ноября. Пешеход в темной одежде пытался перебежать участок дороги с оживленным движением.

В самой скоростной, левой полосе мужчину сбил элитный Mercedes. Водитель внедорожника ехал на большой скорости и не имел возможности среагировать на появление пешехода.

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В результате аварии нарушитель правил дорожного движения погиб на месте происшествия.

Переход был совсем рядом

ДТП произошло около 18:30 7 ноября напротив станции метро "Житомирская" на проспекте Победы.

Нетрезвый мужчина в темной одежде и тапочках пытался перейти дорогу, хотя подземный переход был от него в нескольких метрах.

Почему мужчина решил бежать, неизвестно. Однако кончилось все для него смертью.

На месте происшествия работали медики скорой, но помочь пострадавшему они не могли ничем.

Как утверждают киевляне, в месте аварии обычно машины ездят со скоростью 80 – 90 километров в час, что равняется примерно 22 метрам в секунду. При этом тормозной путь машины на мокрой дороге достигает 80 метров. Увидеть же пешехода в темном в такое время суток водитель мог метров за 20 – 30.

По факту смертельного ДТП следователи открыли уголовное производство.

Смотрите видео с места смертельной аварии в Киеве: