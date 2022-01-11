В Киеве пьяный мужчина стрелял по окнам общежития и патрульным

Чрезвычайное происшествие произошло вечером 10 января в Голосеевском районе Киева. Молодой человек решил развлечься выстрелами из пневматической винтовки по окнам общежития.

Об инциденте правоохранители узнали от жительницы общежития по улице Красиловской. По словам женщины, неизвестный ей мужчина произвел несколько выстрелов по окнам из дома напротив.

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На место происшествия сразу прибыли патрульные, которые смогли быстро установить, где проживает злоумышленник.

Включил свет и начал стрелять по полиции.

Злоумышленник дважды выстрелил в сторону полиции / Фото патрульной полиции Киева

Приехавшие по вызову правоохранители перекрыли жителям и прохожим доступ в ближайшие дома, после чего начали выяснять, где может быть стрелок.

В какой-то момент на одном из этажей здания, из которого обстреляли общежитие, включился свет, после чего в сторону патрульных произвели два выстрела.

Поняв, где находится злоумышленник, копы вошли в его квартиру и задержали.

Оружие стрелка / Фото патрульной полиции Киева

Стрелком оказался нетрезвый молодой человек, который, судя по всему, решил пострелять исключительно для развлечения. В квартире злоумышленника обнаружили пневматическую винтовку и пули.

На место происшествия патрульные вызвали следователей, которые задокументировали все обстоятельства инцидента. Как именно квалифицировали событие в полиции, пока неизвестно.

Похожий случай в Кривом Роге

10 января двое подростков обстреляли учебную машину одной из автошкол в Кривом Роге. Пули попали в заднее пассажирское стекло машины. В результате инцидента никто не пострадал. Полицейские, работавшие на месте происшествия, также быстро установили личности злоумышленников.