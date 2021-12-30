В Киеве пьяный виновник ДТП с друзьями нападал на людей, с места аварии исчезли документы

Чрезвычайное происшествие произошло ночью 30 декабря на улице Елены Телиги в Киеве. Пьяный водитель Hyundai Tucson на полном ходу влетел в Renault Captur, за рулем которого находилась девушка.

Авария произошла, когда женщина затормозила на светофоре. Водитель "корейца" не успел среагировать и налетел на Renault сзади. Как утверждают свидетели, вместо того, чтобы признать свою вину и извиниться, мужчина сразу начал вести себя очень агрессивно.

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Сначала виновник аварии и его пассажир требовали от девушки-владелицы "француза" не вызывать на место ДТП полицию.

Все документы участников аварии исчезли вместе с протоколом



Renault довольно сильно досталось / Фото dtp.kiev.ua

Потерпевшая, увидев двух агрессивно настроенных мужчин, позвонила правоохранителям, своему отцу и друзьям, чтобы те защитили.

Виновник аварии вызвал своих знакомых, напавших на отца владелицы Renault. Кроме того, нападавшие якобы избили других свидетелей ДТП.

В результате избиения водительницу и ее отца пришлось госпитализировать.

Также с места аварии каким-то образом исчезли документы участников ДТП и протокол, составленный патрульными.



Удар был достаточно сильным / Фото dtp.kiev.ua

Очевидцы утверждают, что оформление аварии в целом длилось 5 часов. Задержали ли агрессивных парней полицейские, неизвестно. Также не понятно, зафиксировали ли инспекторы наличие алкоголя в крови владельца Hyundai документально.

Смотрите видео с места аварии на Елены Телиги в Киеве: