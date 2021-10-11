В Киеве пьяный водитель на скорости снес пешехода на переходе и скрылся

Ужасная авария произошла на Лесном проспекте в Киеве днем 11 октября. Владелец Skoda Octavia на огромной скорости сбил мужчину, который переходил дорогу в предназначенном для этого месте.

После того, как пешеход ударился о лобовое стекло легковушки и отлетел на несколько метров, водитель спокойно уехал с места ДТП. В нескольких километрах от места аварии он припарковал машину и хотел идти по своим делам.

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Задержали злоумышленника возле его же автомобиля с помощью свидетелей.

Надул 3,23 промилле

Водитель скрылся с места аварии / Фото "Киева"

Инцидент произошел на Лесном проспекте около 14:00. Как утверждают свидетели, водитель Skoda летел со скоростью около 100 километров в час.

Пешеход получил серьезные травмы, но чудом выжил. Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытой травмой головы, переломом таза и левого предплечья.

Виновника ДТП следователи и свидетели инцидента поймали на территории гаражного кооператива на Лесном массиве.

Правоохранители установили, что водитель был очень пьяным. Драгер показал у него в крови 3,23 промилле алкоголя.



Нетрезвого водителя задержали вскоре после совершения ДТП / Фото "Киева оперативного"

По факту аварии открыли уголовное производство. Действия водителя квалифицировали как нарушение правил дорожного движения, которое повлекли пострадавшему телесные повреждения. Если мужчину признают виновным в суде, ему грозит от 3 до 8 лет с запретом управлять автомобилями на 3 года после освобождения.

Вскоре злоумышленнику сообщат о подозрении и будут избирать меру пресечения.