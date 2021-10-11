Після того, як пішохід вдарився о лобове скло легковика та відлетів на кілька метрів, водій спокійно поїхав з місця ДТП. За кілька кілометрів від місця аварії він припаркував машину та хотів йти по своїх справах.
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Затримали зловмисника біля його ж автівки за допомогою свідків.
Надув 3,23 проміле
Водій втік з місця аварії / Фото "Києва оперативного"
- Інцидент стався на Лісовому проспекті близько 14:00. Як стверджують свідки, водій Skoda летів зі швидкістю близько 100 кілометрів на годину.
- Пішоход отримав серйозні травми, але дивом вижив. Потерпілого госпіталізували з закритою черепно-мозковою травмою, закритою травмою голови, переломом таза та лівого передпліччя.
- Винуватця ДТП слідчі та свідки інциденту спіймали на території гаражного кооперативу на Лісовому масиві.
- Правоохоронці встановили, що водій був дуже п'яним. Драгер показав у нього в крові 3,23 проміле алкоголю.
Нетверезого водія затримали незабаром після скоєння ДТП / Фото "Києва оперативного"
За фактом аварії відкрили кримінальне провадження. Дії водія кваліфікували як порушення правил дорожнього руху, яке спричинили постраждалому тілесні ушкодження. Якщо чоловіка визнають винним в суді, йому загрожує від 3 до 8 років ув'язнення з забороною керувати автівками на 3 роки після звільнення.
Незабаром зловмиснику повідомлять про підозру та обиратимуть запобіжний захід.