Після того, як пішохід вдарився о лобове скло легковика та відлетів на кілька метрів, водій спокійно поїхав з місця ДТП. За кілька кілометрів від місця аварії він припаркував машину та хотів йти по своїх справах.

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Затримали зловмисника біля його ж автівки за допомогою свідків.

Надув 3,23 проміле



Водій втік з місця аварії / Фото "Києва оперативного"

Інцидент стався на Лісовому проспекті близько 14:00. Як стверджують свідки, водій Skoda летів зі швидкістю близько 100 кілометрів на годину.

Пішоход отримав серйозні травми, але дивом вижив. Потерпілого госпіталізували з закритою черепно-мозковою травмою, закритою травмою голови, переломом таза та лівого передпліччя.

Винуватця ДТП слідчі та свідки інциденту спіймали на території гаражного кооперативу на Лісовому масиві.

Правоохоронці встановили, що водій був дуже п'яним. Драгер показав у нього в крові 3,23 проміле алкоголю.



Нетверезого водія затримали незабаром після скоєння ДТП / Фото "Києва оперативного"

За фактом аварії відкрили кримінальне провадження. Дії водія кваліфікували як порушення правил дорожнього руху, яке спричинили постраждалому тілесні ушкодження. Якщо чоловіка визнають винним в суді, йому загрожує від 3 до 8 років ув'язнення з забороною керувати автівками на 3 роки після звільнення.

Незабаром зловмиснику повідомлять про підозру та обиратимуть запобіжний захід.