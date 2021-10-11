У ДТП потрапив автобус "Сканія" на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський", поблизу села Карпилівка, Лубенського району. Важкі тілесні ушкодження отримав 56-річний водій і згодом помер у лікарні.

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Наразі у медзакладі перебувають 10 пасажирів. Їх обстежують лікарі.

На Полтавщині трапилося ДТП: дивіться відео

Як діють правоохоронці

Правоохоронці проводять слідчі дії. Поліцейські кваліфікують дії за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Мовиться про порушення правил безпеки дорожнього руху особою, що спричинило смерть потерпілого. Винуватцям загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.



Унаслідок ДТП загинув водій / Фото Нацполіції

Що відомо про ДТП на Полтавщині