У ДТП потрапив автобус "Сканія" на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський", поблизу села Карпилівка, Лубенського району. Важкі тілесні ушкодження отримав 56-річний водій і згодом помер у лікарні.
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Наразі у медзакладі перебувають 10 пасажирів. Їх обстежують лікарі.
На Полтавщині трапилося ДТП: дивіться відео
Як діють правоохоронці
Правоохоронці проводять слідчі дії. Поліцейські кваліфікують дії за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Мовиться про порушення правил безпеки дорожнього руху особою, що спричинило смерть потерпілого. Винуватцям загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
Унаслідок ДТП загинув водій / Фото Нацполіції
Що відомо про ДТП на Полтавщині
- Поліцейські 11 жовтня повідомили, що за попередньою інформацією автобус прямував із Луганщини до Києва. Він з'їхав із дороги та впав на бік.
- Під час аварії в автобусі перебували 22 пасажири та 2 водії.
- ДТП трапилася на 174 кілометрі автодороги "Київ-Харків-Довжанський".