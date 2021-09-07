В Киеве на Подоле подрались водители трамвая и мусоровоза: эпическое видео

Большую пробку спровоцировали водители коммунального транспорта на улице Дегтяревской в Киеве. Работник Киевпастранса довольно агрессивно отреагировал на выезд на рельсы мужчины на мусоровозе.

Из-за нарушения правил дорожного движения водителем мусоровоза между мужчинами и возник конфликт. Закончился он дракой, в которой не было победителей.

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Очевидцы происшествия записали на видео, как коммунальщики выясняют между собой отношения.

Мусоровоз заблокировал проезд

Драка между мужчинами произошла на улице Дегтяревской недалеко от школы №101 и кинотеатра "Киевская Русь".

Как отметили свидетели инцидента, водитель грузовика решил объехать пробку и отправился на рельсы. Осуществить маневр он не смог, так как на пути ему стал трамвай.

Вместо того, чтобы спокойно разъехаться, мужчины начали выяснять, кто из них прав.

Через несколько секунд после перепалки водители уже вовсю дрались.

Из-за разборки на участке дороги образовалась большая пробка. Другие водители в ситуацию не вмешивались, однако отчаянно сигналили мужчинам, чтобы те освободили дорогу.

Смотрите видео драки между водителями трамвая и мусоровоза: