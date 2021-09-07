В Киеве на Подоле подрались водители трамвая и мусоровоза: эпическое видео

7 сентября 2021 , 11:51
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Источник:

ютуб "Оперативная Украина инфо"

Большую пробку спровоцировали водители коммунального транспорта на улице Дегтяревской в Киеве. Работник Киевпастранса довольно агрессивно отреагировал на выезд на рельсы мужчины на мусоровозе.

Из-за нарушения правил дорожного движения водителем мусоровоза между мужчинами и возник конфликт. Закончился он дракой, в которой не было победителей.

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Очевидцы происшествия записали на видео, как коммунальщики выясняют между собой отношения.

Мусоровоз заблокировал проезд

  • Драка между мужчинами произошла на улице Дегтяревской недалеко от школы №101 и кинотеатра "Киевская Русь".
  • Как отметили свидетели инцидента, водитель грузовика решил объехать пробку и отправился на рельсы. Осуществить маневр он не смог, так как на пути ему стал трамвай.
  • Вместо того, чтобы спокойно разъехаться, мужчины начали выяснять, кто из них прав.
  • Через несколько секунд после перепалки водители уже вовсю дрались.

Из-за разборки на участке дороги образовалась большая пробка. Другие водители в ситуацию не вмешивались, однако отчаянно сигналили мужчинам, чтобы те освободили дорогу.

Смотрите видео драки между водителями трамвая и мусоровоза:

Автор: Олексій Чибісов