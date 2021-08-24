В Киеве подростки подожгли флаг Украины: видео
Источник:"Киев без цензуры"
12-летних школьников подозревают в публичном надругательстве над флагом Украины. Они подожгли государственный символ рядом с многоэтажкой в Днепровском районе Киева вечером 23 августа.
Оскверненный флаг увидели утром в День Независимости жители Воскресенки. Они же вызвали на место происшествия полицейских.
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На месте происшествия работали следователи, которые зарегистрировали инцидент в едином реестре досудебных расследований.
Подожгли под камерами
- Инцидент произошел на улице Радужной возле дома №59Б.
- Вечером 23 августа компания школьников гуляла недалеко от детской площадки.
- Правоохранители выяснили, что место происшествия могли снять камеры видеонаблюдения. На записи с одной из них на самом деле увидели момент поджога.
Как отметили в телеграме "Киев без цензуры", подожгли флаг двое 12-летних местных жителя.
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Украины, поджог флага является надругательством над государственным символом и карается 850 гривнами штрафа или арестом на срок до 6 месяцев.
Впрочем, поскольку преступление совершили подростки, их могут не наказать.
Смотрите видео с места поджога флага Украины в Киеве: